Через чергового удару по Запоріжжю під завалами можуть бути люди й вже постраждало декілька рятувальників

Результат обстрілу Запоріжжя російськими окупантами. Фото: ДСНС України

Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Запоріжжю. Місцева влада нарахувала чотири вибухи.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Повідомлення Івана Федорова. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням Федорова, є попередня інформація про людей під завалами. Всі екстрені служби вже прямують на допомогу.

Серед постраждалих, чотири співробітники ДСНС. Вони доправлені до лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу.

Минулого вечора російські окупанти вже били по Запоріжжю. Тоді вони атакували місто за допомогою дронів-камікадзе. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував відео з наслідками удару російських окупантів по Запоріжжю.

Нагадаємо, що ввечері 22 січня вибухи лунали в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, гучно було за межами міста.

Також у вівторок, 21 січня, росіяни атакували Миколаїв та Сумщину. Місцева влада заявила про руйнування внаслідок обстрілу.