Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Окупанти знову вдарили по Запоріжжю — під завалами є люди arrow

Окупанти знову вдарили по Запоріжжю — під завалами є люди

23 січня 2025 04:43
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Через чергового удару по Запоріжжю під завалами можуть бути люди й вже постраждало декілька рятувальників
Результат обстрілу Запоріжжя російськими окупантами. Фото: ДСНС України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Запоріжжю. Місцева влада нарахувала чотири вибухи.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Що відомо на цей момент

Окупанти знову вдарили по Запоріжжю — під завалами є люди - фото 1
Повідомлення Івана Федорова. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням Федорова, є попередня інформація про людей під завалами. Всі екстрені служби вже прямують на допомогу.

Серед постраждалих, чотири співробітники ДСНС. Вони доправлені до лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу.

Минулого вечора російські окупанти вже били по Запоріжжю. Тоді вони атакували місто за допомогою дронів-камікадзе. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував відео з наслідками удару російських окупантів по Запоріжжю.

Нагадаємо, що ввечері 22 січня вибухи лунали в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, гучно було за межами міста.

Також у вівторок, 21 січня, росіяни атакували Миколаїв та Сумщину. Місцева влада заявила про руйнування внаслідок обстрілу.

Запоріжжя

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:12 РФ ночами мінує з дронів Херсон — продовжує терор українців

04:43 Окупанти знову вдарили по Запоріжжю — під завалами є люди

04:30 Чи треба на вимогу сідати в авто ТЦК — юрист дав пояснення

04:06 Гірники застрягли на глибині 1300 метрів — відео операції ДСНС

03:26 В "Азов" потрібні радіозв'язківці до сил ППО — яка зарплатня

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

03:15 Чому потрібно саме двісті тисяч миротворців — Зеленський пояснив

02:30 Що робити багатодітному батьку, якщо його незаконно мобілізували

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

01:32 Бійцю ЗСУ відмовили в опіці над сином — аргументація суду

01:30 Жінки в ЗСУ — хто у 2025 році повинен стати на облік

05:12 РФ ночами мінує з дронів Херсон — продовжує терор українців

04:43 Окупанти знову вдарили по Запоріжжю — під завалами є люди

04:30 Чи треба на вимогу сідати в авто ТЦК — юрист дав пояснення

04:06 Гірники застрягли на глибині 1300 метрів — відео операції ДСНС

03:26 В "Азов" потрібні радіозв'язківці до сил ППО — яка зарплатня

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

03:15 Чому потрібно саме двісті тисяч миротворців — Зеленський пояснив

02:30 Що робити багатодітному батьку, якщо його незаконно мобілізували

01:32 Бійцю ЗСУ відмовили в опіці над сином — аргументація суду

01:30 Жінки в ЗСУ — хто у 2025 році повинен стати на облік

00:39 Миротворча місія в Україні можлива лише з участю США — Зеленський

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати