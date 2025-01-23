В результаті атаки на Запоріжжя сталась пожежа, яку зараз гасять

Рятувальники ДСНС гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС України

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував відео з наслідками удару російських окупантів по Запоріжжю. 22 січня, за пару годин до опівночі в Запоріжжі пролунали вибухи з інтервалом у 10 хвилин.

Наслідки вибухів, що призвели до пожежі Федоров опублікував у своєму Telegram-каналі.

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За словами очільника Запорізької ОВА, росіяни атакували Запоріжжя попередньо 5 "шахедами". На ліквідацію наслідків російської атаки направлені всі екстрені служби. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Нагадаємо, що ввечері 22 січня вибухи лунали в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, гучно було за межами міста.

Також у вівторок, 21 січня, росіяни атакували Миколаїв та Сумщину. Місцева влада заявила про руйнування внаслідок обстрілу.