В результате атаки на Запорожье произошел пожар, который сейчас тушат

Спасатели ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров опубликовал видео с последствиями удара российских оккупантов по Запорожью. 22 января, за пару часов до полуночи в Запорожье прогремели взрывы с интервалом в 10 минут.

Последствия взрывов, приведшие к пожару Федоров опубликовал в своем Telegram-канале.

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По словам главы Запорожской ОВА, россияне атаковали Запорожье предварительно 5 "шахедами". На ликвидацию последствий российской атаки направлены все экстренные службы. По предварительной информации пострадавших нет.

Напомним, что вечером 22 января взрывы раздавались в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, громко было за пределами города.

Также во вторник, 21 января, россияне атаковали Николаев и Сумщину. Местные власти заявили о разрушениях в результате обстрела.