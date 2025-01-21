Обстріл Сумщини 21 січня — є постраждалі та пошкоджені будинки

Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни ввечері 21 січня атакували Сумщину. Є влучання в області та у Сумах. Внаслідок атаки постраждали люди, пошкоджено підприємство та приватні будинки.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.

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Як зазначили в ОВА, ворог обстріляв селище Недригайлів у Роменському районі. Окупанти випустили безпілотники.

"Пошкоджено виробничу будівлю підприємства, двоє людей отримали травми", — повідомили в адміністрації.

Повідомлення про наслідки обстрілів Сумщини. Фото: скриншот

Крім того, росіяни за допомогою БпЛА атакували Суми. Є влучання в житловому секторі, пошкоджені приватні будинки.

Попередньо жертв внаслідок атаки немає. На місцях працюють рятувальники, постраждалим надають медичну допомогу.

Пошкоджена через обстріл будівля. Фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, ввечері 21 січня в Сумах пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про запуск ворожих дронів та авіабомб у напрямку міста.

Окупанти вкотре атакували Херсон. В місті двічі за вечір чули вибухи, хоча й повітряну тривогу в Херсоні й області не оголошували.