Обстріл Сумщини 21 січня — є постраждалі та пошкоджені будинки

Пошкоджені будинки та постраждалі — наслідки обстрілу Сумщини
Росіяни ввечері 21 січня атакували Сумщину. Є влучання в області та у Сумах. Внаслідок атаки постраждали люди, пошкоджено підприємство та приватні будинки.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.
Наслідки обстрілу Сумщини
Як зазначили в ОВА, ворог обстріляв селище Недригайлів у Роменському районі. Окупанти випустили безпілотники.
"Пошкоджено виробничу будівлю підприємства, двоє людей отримали травми", — повідомили в адміністрації.
Крім того, росіяни за допомогою БпЛА атакували Суми. Є влучання в житловому секторі, пошкоджені приватні будинки.
Попередньо жертв внаслідок атаки немає. На місцях працюють рятувальники, постраждалим надають медичну допомогу.
Нагадаємо, ввечері 21 січня в Сумах пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про запуск ворожих дронів та авіабомб у напрямку міста.
Окупанти вкотре атакували Херсон. В місті двічі за вечір чули вибухи, хоча й повітряну тривогу в Херсоні й області не оголошували.
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