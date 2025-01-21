Обстрел Сумщины 21 января — есть пострадавшие и поврежденные дома

Поврежденные дома и пострадавшие — последствия обстрела Сумщины
Россияне вечером 21 января атаковали Сумскую область. Есть попадания в области и в Сумах. В результате атаки пострадали люди, повреждено предприятие и частные дома.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram.
Последствия обстрела Сумщины
Как отметили в ОВА, враг обстрелял поселок Недригайлов в Роменском районе. Оккупанты выпустили беспилотники.
"Повреждено производственное здание предприятия, два человека получили травмы", — сообщили в администрации.
Кроме того, россияне с помощью БпЛА атаковали Сумы. Есть попадания в жилом секторе, повреждены частные дома.
Предварительно жертв из-за атаки нет. На местах работают спасатели, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Напомним, вечером 21 января в Сумах прозвучали взрывы. Воздушные силы сообщали о запуске вражеских дронов и авиабомб в направлении города.
Оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. В городе дважды за вечер слышали взрывы, хотя и воздушную тревогу в Херсоне и области не объявляли.
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