Обстрел Сумщины 21 января — есть пострадавшие и поврежденные дома

Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне вечером 21 января атаковали Сумскую область. Есть попадания в области и в Сумах. В результате атаки пострадали люди, повреждено предприятие и частные дома.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram.

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Последствия обстрела Сумщины

Как отметили в ОВА, враг обстрелял поселок Недригайлов в Роменском районе. Оккупанты выпустили беспилотники.

"Повреждено производственное здание предприятия, два человека получили травмы", — сообщили в администрации.

Сообщение о последствиях обстрелов Сумщины. Фото: скриншот

Кроме того, россияне с помощью БпЛА атаковали Сумы. Есть попадания в жилом секторе, повреждены частные дома.

Предварительно жертв из-за атаки нет. На местах работают спасатели, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Поврежденное из-за обстрела здание. Фото: Сумская ОВА

Напомним, вечером 21 января в Сумах прозвучали взрывы. Воздушные силы сообщали о запуске вражеских дронов и авиабомб в направлении города.

Оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. В городе дважды за вечер слышали взрывы, хотя и воздушную тревогу в Херсоне и области не объявляли.