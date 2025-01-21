В Херсоні вдруге пролунали вибухи ввечері 21 січня

Вибух у місті. Фото: Мілітарний

Вже вдруге за вечір у Херсоні пролунали вибухи. При цьому повітряну тривогу в місті й області не оголошували.

Про це повідомляє Суспільне у вівторок, 21 січня.

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Херсон знову під атакою ворога. У місті знову було гучно — пролунали вибухи. Про наслідки наразі невідомо.

Повідомлення про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

На момент вибухів повітряну тривогу в Херсоні та Херсонській області не оголошували. Карта тривог наразі має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, гучно ввечері 21 січня було й у Києві. Протиповітряна оборона збивала ворожі безпілотники, які помітили на околицях міста.

Раніше росіяни завдали масованого удару по столиці. Місто обстріляли балістичними ракетами й дронами.