В Херсоні вдруге пролунали вибухи ввечері 21 січня

Херсон знову під атакою — вдруге пролунали вибухи
Вже вдруге за вечір у Херсоні пролунали вибухи. При цьому повітряну тривогу в місті й області не оголошували.
Про це повідомляє Суспільне у вівторок, 21 січня.
Повторні вибухи в Херсоні
Херсон знову під атакою ворога. У місті знову було гучно — пролунали вибухи. Про наслідки наразі невідомо.
На момент вибухів повітряну тривогу в Херсоні та Херсонській області не оголошували. Карта тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, гучно ввечері 21 січня було й у Києві. Протиповітряна оборона збивала ворожі безпілотники, які помітили на околицях міста.
Раніше росіяни завдали масованого удару по столиці. Місто обстріляли балістичними ракетами й дронами.
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