Вибухи у Херсоні 21 січня — чим атакують росіяни

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: pravda.com.ua

Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 21 січня. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Херсоні

Вибухи у місті жителі чули близько 19:35. Сигнал повітряної тривоги у Херсоні та області не вмикали.

У Повітряних силах ЗСУ жодних попереджень для Херсонської області про безпілотники чи ракети станом на 19:35 не випускали.

Карта повітряних тривог станом на 21 січня 19:29. Фото: alerts.in.ua

Раніше ми повідомляли, що 21 січня окупанти вдарили по Харкову, імовірно використавши модифікований безпілотник "Молнія-2". Унаслідок атаки постраждала одна людина. Також було завдано удару по залізничній інфраструктурі у Дніпропетровській області.