Вибухи у Херсоні 21 січня — чим атакують росіяни

У Херсоні пролунали потужні вибухи
Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 21 січня. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Херсоні
Вибухи у місті жителі чули близько 19:35. Сигнал повітряної тривоги у Херсоні та області не вмикали.
У Повітряних силах ЗСУ жодних попереджень для Херсонської області про безпілотники чи ракети станом на 19:35 не випускали.
Раніше ми повідомляли, що 21 січня окупанти вдарили по Харкову, імовірно використавши модифікований безпілотник "Молнія-2". Унаслідок атаки постраждала одна людина. Також було завдано удару по залізничній інфраструктурі у Дніпропетровській області.
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