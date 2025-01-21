Обстріл залізниці на Дніпропетровщині 21 січня — є поранені залізнички

Обстріл залізниці. Архівне фото: АР

Російські війська у вівторок, 21 січня, атакували залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів двоє залізничників отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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В УЗ розповіли, що залізнична інфраструктура Дніпропетровщини була під ворожою атакою.

"Внаслідок обстрілів зазнали поранень двоє залізничників. Одного госпіталізовано, іншому — надано медичну допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що пошкоджено будівлі та рухомий склад.

Скриншот допису УЗ

Нагадаємо, нещодавно речник оперативного командування "Північ" полковник Вадим Мисник повідомив, що росіяни посилили обстріли двох областей. Ворог намагається розпорошити підрозділи ЗСУ.

Також ми писали, який вигляд має Лук'янівка у Києві після обстрілу балістикою 18 січня. Наразі на місці тривають роботи з відновлення.