Обстрел железной дороги на Днепропетровщине 21 января — есть раненые железнодорожники

Обстрел железной дороги. Архивное фото: АР

Российские войска во вторник, 21 января, атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. В результате обстрелов двое железнодорожников получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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В УЗ рассказали, что железнодорожная инфраструктура Днепропетровщины была под вражеской атакой.

"В результате обстрелов получили ранения двое железнодорожников. Один госпитализирован, другому — оказана медицинская помощь на месте", — говорится в сообщении.

Также известно, что повреждены здания и подвижной состав.

Скриншот сообщения УЗ

Напомним, недавно спикер оперативного командования "Север" полковник Вадим Мисник сообщил, что россияне усилили обстрелы двух областей. Враг пытается распылить подразделения ВСУ.

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