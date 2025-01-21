Обстрел железной дороги на Днепропетровщине 21 января — есть раненые железнодорожники

РФ атаковали железную дорогу на Днепропетровщине — есть раненые
Российские войска во вторник, 21 января, атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. В результате обстрелов двое железнодорожников получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Обстрелы железной дороги на Днепропетровщине
В УЗ рассказали, что железнодорожная инфраструктура Днепропетровщины была под вражеской атакой.
"В результате обстрелов получили ранения двое железнодорожников. Один госпитализирован, другому — оказана медицинская помощь на месте", — говорится в сообщении.
Также известно, что повреждены здания и подвижной состав.
Напомним, недавно спикер оперативного командования "Север" полковник Вадим Мисник сообщил, что россияне усилили обстрелы двух областей. Враг пытается распылить подразделения ВСУ.
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