Взрывы в Херсоне 21 января — чем атакуют россияне

Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: pravda.com.ua

Взрывы в Херсоне прогремели сейчас, 21 января. Воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Херсоне

Взрывы в городе жители слышали около 19:35. Сигнал воздушной тревоги в Херсоне и области не включали.

В Воздушных силах ВСУ никаких предупреждений для Херсонской области о беспилотниках или ракетах по состоянию на 19:35 не выпускали.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21 января 19:29. Фото: alerts.in.ua

Ранее мы сообщали, что 21 января оккупанты ударили по Харькову, предположительно использовав модифицированный беспилотник "Молния-2". В результате атаки пострадал один человек. Также был нанесен удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области.