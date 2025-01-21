Взрывы в Херсоне 21 января — чем атакуют россияне

В Херсоне прогремели мощные взрывы
Взрывы в Херсоне прогремели сейчас, 21 января. Воздушную тревогу в городе и области не объявляли.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Херсоне
Взрывы в городе жители слышали около 19:35. Сигнал воздушной тревоги в Херсоне и области не включали.
В Воздушных силах ВСУ никаких предупреждений для Херсонской области о беспилотниках или ракетах по состоянию на 19:35 не выпускали.
Ранее мы сообщали, что 21 января оккупанты ударили по Харькову, предположительно использовав модифицированный беспилотник "Молния-2". В результате атаки пострадал один человек. Также был нанесен удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области.
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