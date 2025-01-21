В Херсоне второй раз прогремели взрывы вечером 21 января

Херсон снова под атакой — во второй раз прогремели взрывы
Уже второй раз за вечер в Херсоне прозвучали взрывы. При этом воздушную тревогу в городе и области не объявляли.
Об этом сообщает Суспільне во вторник, 21 января.
Повторные взрывы в Херсоне
Херсон снова под атакой врага. В городе снова было громко — прозвучали взрывы. О последствиях пока неизвестно.
На момент взрывов воздушную тревогу в Херсоне и Херсонской области не объявляли. Карта тревог сейчас выглядит так:
Напомним, шумно вечером 21 января было и в Киеве. Противовоздушная оборона сбивала вражеские беспилотники, которые заметили на окраинах города.
Ранее россияне нанесли массированный удар по столице. Город обстреляли баллистическими ракетами и дронами.
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