В Херсоне второй раз прогремели взрывы вечером 21 января

Взрыв в городе. Фото: Милитарный

Уже второй раз за вечер в Херсоне прозвучали взрывы. При этом воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Об этом сообщает Суспільне во вторник, 21 января.

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Херсон снова под атакой врага. В городе снова было громко — прозвучали взрывы. О последствиях пока неизвестно.

Сообщение о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

На момент взрывов воздушную тревогу в Херсоне и Херсонской области не объявляли. Карта тревог сейчас выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, шумно вечером 21 января было и в Киеве. Противовоздушная оборона сбивала вражеские беспилотники, которые заметили на окраинах города.

Ранее россияне нанесли массированный удар по столице. Город обстреляли баллистическими ракетами и дронами.