Вибухи в Сумах 21 січня — що відомо про атаку на місто

Вибух у місті. Фото: Укрінформ

В Сумах ввечері 21 січня пролунали вибухи. В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив 24 Канал в Telegram.

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Вибухи в Сумах 21 січня

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу для Сумщини. Росіяни випустили у напрямку міста ударний БпЛА та керовані авіабомби.

Попередження про небезпеку для Сумщини. Фото: скриншот

Вже за кілька хвилин після повідомлень ПС ЗСУ в місті пролунали вибухи. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Повідомлення про вибух в Сумах. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, двічі за вечір 21 січня лунали вибухи в Херсоні. Повітряну тривогу в області та місті не оголошували.

Гучно було ввечері 21 січня й у столиці. Кияни чули вибухи, ймовірно, працювала протиповітряна оборона.