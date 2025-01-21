Вибухи в Сумах 21 січня — що відомо про атаку на місто

В Сумах пролунали вибухи — що відомо
В Сумах ввечері 21 січня пролунали вибухи. В місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив 24 Канал в Telegram.
Вибухи в Сумах 21 січня
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу для Сумщини. Росіяни випустили у напрямку міста ударний БпЛА та керовані авіабомби.
Вже за кілька хвилин після повідомлень ПС ЗСУ в місті пролунали вибухи. В регіоні оголошено повітряну тривогу.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, двічі за вечір 21 січня лунали вибухи в Херсоні. Повітряну тривогу в області та місті не оголошували.
Гучно було ввечері 21 січня й у столиці. Кияни чули вибухи, ймовірно, працювала протиповітряна оборона.
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