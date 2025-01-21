Взрывы в Сумах 21 января — что известно об атаке на город

В Сумах прогремели взрывы — что известно
В Сумах вечером 21 января прогремели взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил 24 Канал в Telegram.
Взрывы в Сумах 21 января
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе для Сумщины. Россияне выпустили в направлении города ударный БпЛА и управляемые авиабомбы.
Уже через несколько минут после сообщений ПС ВСУ, в городе прогремели взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
На данный момент карта воздушных тревог имеет такой вид:
Напомним, дважды за вечер 21 января раздавались взрывы в Херсоне. Воздушную тревогу в области и городе не объявляли.
Громко было вечером 21 января и в столице. Киевляне слышали взрывы, вероятно, работала противовоздушная оборона.
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