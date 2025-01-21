Взрывы в Сумах 21 января — что известно об атаке на город

Взрыв в городе. Фото: Укрінформ

В Сумах вечером 21 января прогремели взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил 24 Канал в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Сумах 21 января

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе для Сумщины. Россияне выпустили в направлении города ударный БпЛА и управляемые авиабомбы.

Предупреждение об опасности для Сумщины. Фото: скриншот

Уже через несколько минут после сообщений ПС ВСУ, в городе прогремели взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Сообщение о взрыве в Сумах. Фото: скриншот

На данный момент карта воздушных тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, дважды за вечер 21 января раздавались взрывы в Херсоне. Воздушную тревогу в области и городе не объявляли.

Громко было вечером 21 января и в столице. Киевляне слышали взрывы, вероятно, работала противовоздушная оборона.