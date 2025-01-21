Що відомо про наслідки атаки "Шахедів" на Миколаїв увечері 21 січня 2025 року

Займання після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот відео

Увечері у вівторок, 21 січня, росіяни атакували Миколаїв сімома "Шахедами". Унаслідок обстрілу є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, виникли пожежі.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 21:12. Причиною стала загроза застосування ударних БпЛА. О 22:38 Повітряні Сили ЗС України попередили, що в напрямку Миколаєва летять ударні безпілотники із заходу та півдня, а о 22:53 додали, що на місто ще прямують ворожі ударні дрони з південного напрямку.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич о 22:41 та 23:06 повідомляв про вибухи, а о 23:28 зазначив, що разом із комунальними службами виїхав обстежувати місця влучень.

Скриншот повідомлень Олександра Сєнкевича

"На жаль, є пошкодження по місту. Будемо приступати до ліквідації наслідків", — написав мер у своєму Telegram-каналі.

Оновлено: Станом на 23:48 триває ліквідація пожежі у квартирі багатоквартирного будинку. Жителів евакуйовують, забезпечують їх гарячим харчуванням і ковдрами. Є руйнування приватного будинку. З-під завалів дістали постраждалу жінку. Виникла пожежа очерету. Є руйнування та пожежі на об'єкті інфраструктури. Працюють рятувальники.

Скриншот повідомлення Олександра Сєнкевича

О 23:53 Віталій Кім повідомив, що вже відомо про двох постраждалих. Травмовані перебувають у стані середньої тяжкості.

Скриншот повідомлень Віталія Кіма

Нагадаємо, увечері 21 січня в Миколаєві було чутно вибух. Місто опинилося під атакою ворожих безпілотників. Міський голова Сєнкевич повідомляв, що загроза дронів-камікадзе триває.

Раніше, у ніч проти 11 січня, росіяни атакували Миколаївщину дроном невстановленого типу. Обійшлося без потерпілих.