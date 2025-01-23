Из-за очередного удара по Запорожью под завалами могут быть люди и уже пострадало несколько спасателей

Оккупанты снова ударили по Запорожью — под завалами есть люди
Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Запорожью. Местные власти насчитали четыре взрыва.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Что известно на данный момент
Согласно сообщению Федорова, есть предварительная информация о людях под завалами, все экстренные службы уже направляются на помощь.
Среди пострадавших четыре сотрудника ГСЧС. Они доставлены в больницу. Среди раненых медики помогли двухмесячному ребёнку.
Прошлым вечером российские оккупанты уже били по Запорожью. Тогда они атаковали город с помощью дронов-камикадзе.
Напомним, что вечером 22 января взрывы раздавались в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, громко было за пределами города.
Также во вторник, 21 января, россияне атаковали Николаев и Сумщину. Местные власти заявили о разрушениях в результате обстрела.
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