Из-за очередного удара по Запорожью под завалами могут быть люди и уже пострадало несколько спасателей

Результат обстрела Запорожья российскими оккупантами российскими оккупантами. Фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Запорожью. Местные власти насчитали четыре взрыва.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Что известно на данный момент

Поведение Ивана Федорова. Фото: Скриншот

Согласно сообщению Федорова, есть предварительная информация о людях под завалами, все экстренные службы уже направляются на помощь.

Среди пострадавших четыре сотрудника ГСЧС. Они доставлены в больницу. Среди раненых медики помогли двухмесячному ребёнку.

Прошлым вечером российские оккупанты уже били по Запорожью. Тогда они атаковали город с помощью дронов-камикадзе.

Напомним, что вечером 22 января взрывы раздавались в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, громко было за пределами города.

Также во вторник, 21 января, россияне атаковали Николаев и Сумщину. Местные власти заявили о разрушениях в результате обстрела.