Атака на Запоріжжя — в ОВА повідомили про наслідки

Багато поранених та знеструмлення — наслідки атаки на Запоріжжя
Російські війська в ніч проти четверга, 23 січня, здійснили атаку на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинула одна людина та ще 25 людей поранено.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
Обстріл Запоріжжя 23 січня
"Атака розпочалася вчора приблизно о 21:50: ворог атакував місто шахедами і шість дронів пошкодили в першу чергу енергооб'єкт, один — промисловий", — сказав Федоров.
Внаслідок цього без світла залишилися мешканці міста та об'єкти критичної інфраструктури: котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту.
Загалом повітряна тривога тривала понад шість годин, а ближче до ранку росіяни вдарили по Запоріжжю ще чотирма балістичними ракетами — ворог поцілив у той же енергооб'єкт та по багатьох житлових будинках, один з яких майже знищений. Через це поранено 24 людини, 10 з яких перебувають в стані середньої тяжкості — серед них одне немовля. Крім того, постраждали рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки попередньої атаки.
Наразі в місті без світла залишаються понад 20 тисяч абонентів, а також ще 17 тисяч без теплопостачання. На місцях влучань працюють відповідні служби та волонтери.
Згодом Федоров уточнив, що кількість поранених зросла. Загалом до медиків звернулося 25 людей.
Раніше в Запорізькій ОВА показали фото наслідків ворожої атаки на місто. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки: там вибиті вікна та понівечено дах.
Також повідомлялося, що після удару шахедами по Запоріжжю під завалами опинилися люди.
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