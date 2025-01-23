Атака на Запоріжжя — в ОВА повідомили про наслідки

Швидка допомога на місці атаки. Фото: ЗОВА

Російські війська в ніч проти четверга, 23 січня, здійснили атаку на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинула одна людина та ще 25 людей поранено.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Обстріл Запоріжжя 23 січня

"Атака розпочалася вчора приблизно о 21:50: ворог атакував місто шахедами і шість дронів пошкодили в першу чергу енергооб'єкт, один — промисловий", — сказав Федоров.

Внаслідок цього без світла залишилися мешканці міста та об'єкти критичної інфраструктури: котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту.

Загалом повітряна тривога тривала понад шість годин, а ближче до ранку росіяни вдарили по Запоріжжю ще чотирма балістичними ракетами — ворог поцілив у той же енергооб'єкт та по багатьох житлових будинках, один з яких майже знищений. Через це поранено 24 людини, 10 з яких перебувають в стані середньої тяжкості — серед них одне немовля. Крім того, постраждали рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки попередньої атаки.

Наразі в місті без світла залишаються понад 20 тисяч абонентів, а також ще 17 тисяч без теплопостачання. На місцях влучань працюють відповідні служби та волонтери.

Скриншот допису Федорова

Згодом Федоров уточнив, що кількість поранених зросла. Загалом до медиків звернулося 25 людей.

Скриншот допису Федорова

Раніше в Запорізькій ОВА показали фото наслідків ворожої атаки на місто. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки: там вибиті вікна та понівечено дах.

Також повідомлялося, що після удару шахедами по Запоріжжю під завалами опинилися люди.