Атака на Запорожье - в ОВА сообщили о последствиях

Многие ранены и обесточены — последствия атаки на Запорожье
Российские войска в ночь на четверг, 23 января, совершили атаку на Запорожье. В результате обстрела погиб один человек и еще 25 человек ранены.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.
Обстрел Запорожья 23 января
"Атака началась вчера примерно в 21:50: враг атаковал город шахедами и шесть дронов повредили в первую очередь энергообъект, один — промышленный", — сказал Федоров.
В результате без света остались жители города и объекты критической инфраструктуры: котельные, заведения здравоохранения и соцзащиты.
В общей сложности воздушная тревога продолжалась более шести часов, а ближе к утру россияне ударили по Запорожью еще четырьмя баллистическими ракетами — враг попал в тот же энергообъект и по многим жилым домам, один из которых почти уничтожен. Из-за этого ранены 24 человека, 10 из которых находятся в состоянии средней тяжести — среди них один младенец. Кроме того, пострадали спасатели и энергетики, ликвидировавшие последствия предварительной атаки.
В настоящее время в городе без света остаются более 20 тысяч абонентов, а также еще 17 тысяч без теплоснабжения. На местах попадания работают соответствующие службы и волонтеры.
Позже Федоров уточнил, что количество раненых выросло. В общей сложности к медикам обратилось 25 человек.
Ранее в Запорожской ОВАе показали фото последствий вражеской атаки на город. Взрывная волна повредила жилые дома: там выбиты окна и повреждена крыша.
Также сообщалось, что после удара шахедами по Запорожью под завалами оказались люди.
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