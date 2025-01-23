Ракетний удар по Запоріжжю 23 січня — серед постраждалих немовля

Зруйнований будинок після атаки. Фото: соцмережі

В ніч на 23 січня російські війська здійснили ракетну атаку по житлових кварталах Запоріжжя. Кількість постраждалих зросла до 24 осіб, серед яких двомісячне немовля.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

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Пошкодження в будинку. Фото: ЗОВА

Пошкоджена машина оперативної служби. Фото: ЗОВА

Пошкодженя в будинку. Фото: ЗОВА

На жаль, унаслідок атаки загинув 47-річний чоловік. Медики продовжують надавати допомогу постраждалим. П'ятеро людей у важкому стані.

Руйнування зсередини будинку. Фото: ЗОВА

Робота екстрених служб. Фото: ЗОВА

Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки: вибито вікна, понівечено дах.

Зруйнований будинок. Фото: ЗОВА

Місцева влада закликає громадян, які потребують допомоги, звертатися за телефонами міського кол-центру або гарячої лінії Запорізької обласної військової адміністрації:

Міський кол-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80

Гаряча лінія ЗОВА: +38 0800 503 508

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжі вночі, 23 січня. Пролунало чотири потужних вибухи, під завалами будинку можуть бути люди.