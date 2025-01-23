Ракетний удар по Запоріжжю 23 січня — серед постраждалих немовля

Росія атакувала житловий квартал в Запоріжжі — фото наслідків
В ніч на 23 січня російські війська здійснили ракетну атаку по житлових кварталах Запоріжжя. Кількість постраждалих зросла до 24 осіб, серед яких двомісячне немовля.
Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.
Росія атакувала Запоріжжя 23 січня
На жаль, унаслідок атаки загинув 47-річний чоловік. Медики продовжують надавати допомогу постраждалим. П'ятеро людей у важкому стані.
Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки: вибито вікна, понівечено дах.
Місцева влада закликає громадян, які потребують допомоги, звертатися за телефонами міського кол-центру або гарячої лінії Запорізької обласної військової адміністрації:
- Міський кол-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80
- Гаряча лінія ЗОВА: +38 0800 503 508
Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжі вночі, 23 січня. Пролунало чотири потужних вибухи, під завалами будинку можуть бути люди.
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