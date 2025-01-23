Ракетный удар по Запорожью 23 января — среди пострадавших младенец

Разрушенный дом после атаки. Фото: соцсети

В ночь на 23 января российские войска совершили ракетную атаку по жилым кварталам Запорожья. Количество пострадавших возросло до 24 человек, среди которых двухмесячный младенец.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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Повреждения в доме. Фото: ЗОВА

Поврежденная машина оперативной службы. Фото: ЗОВА

Повреждения в доме. Фото: ЗОВА

К сожалению, в результате атаки погиб 47-летний мужчина. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим. Пятеро человек в тяжелом состоянии.

Разрушение изнутри дома. Фото: ЗОВА

Работа экстренных служб. Фото: ЗОВА

Взрывная волна повредила жилые дома: выбиты окна, изуродована крыша.

Разрушенный дом. Фото: ЗОВА

Местные власти призывают граждан, которые нуждаются в помощи, обращаться по телефонам городского колл-центра или горячей линии Запорожской областной военной администрации:

Городской колл-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80

Горячая линия ЗОВА: +38 0800 503 508

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по Запорожью ночью, 23 января. Прозвучало четыре мощных взрыва, под завалами дома могут быть люди.