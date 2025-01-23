Атака на Запорожье 23 января - Зеленский отреагировал на обстрел

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские захватчики в ночь на четверг, 23 января, совершили атаку на Запорожье дронами и ракетами. Целью врага стали жилые кварталы и инфраструктура.

На очередной акт терроризма россиян отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Атака на Запорожье 23 января

Известно, что ночью россияне обстреляли ракетами и дронами Запорожье: под удары попали жилые кварталы и инфраструктура. Сейчас погиб один человек, количество пострадавших возросло до 26, среди которых одномесячный ребенок.

Также враг нанес повторный обстрел в момент, когда ГСЧС ликвидировала последствия первого — ранены спасатели. Сейчас на местах ударов работают все необходимые службы, помогая пострадавшим.

Зеленский подчеркнул, что повседневный террор России против Украины должен побудить наших партнеров на большее давление против страны-террориста. Он призвал усилить санкции, предоставить больше ПВО для защиты украинских городов и оружие для украинских воинов на фронте.

"Поддержка Украины — это то, что спасает жизни, и то, что не может ждать", — добавил он.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, ночью в Запорожье раздавались взрывы. Россия со вчерашнего вечера атаковала город дронами, а затем баллистическими ракетами.

Глава ОГА Иван Федоров отметил, что из-за атаки в городе без света остаются больше 20 тысяч абонентов, а также еще 17 тысяч без теплоснабжения.