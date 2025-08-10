Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Удар по вокзалу Запоріжжя — кількість постраждалих знову зросла

Удар по вокзалу Запоріжжя — кількість постраждалих знову зросла

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 20:31
У Запоріжжі знову зросла кількість поранених внаслідок обстрілу 10 серпня
Пошкоджена автостанція в Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

У Запоріжжі знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у неділю, 10 серпня. Наразі відомо, що окупанти поранили 19 людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака Росії на Запоріжжі 10 серпня

"Уже 19 поранених через атаку росіян на Запоріжжя", — розповів Федоров.

Обстріл Запоріжжя 10 серпня
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 10 серпня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Наслідки російського удару по Запоріжжю 10 серпня
Удар Росії по Запоріжжю 10 серпня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наразі медики надають пораненим усю необхідну допомогу. Вони зазнали множинних мінно-вибухових травм кінцівок, голови та черевної порожнини.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 10 серпня
Атака Росії на Запоріжжя 10 серпня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Що кажуть рятувальники

У ДСНС повідомили, що обстріл стався в проміжку між 17:50 та 17:55.

Удар Росії по Запоріжжю 10 серпня
Обстріл Запоріжжя 10 серпня. Фото: ДСНС
Російська атака на Запоріжжя 10 серпня
Наслідки атаки Росії на Запоріжжя 10 серпня. Фото: ДСНС

"За двома адресами вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані дві будівлі цивільної інфраструктури, автомобілі та поруч розташовані будинки", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Росії Запоріжжя 10 серпня
Рятувальники на місці російського обстрілу. Фото: ДСНС

Наразі тривають аварійно-пошукові роботи.

null
Дописи Федорова. Фото: скриншот
null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти завдали ударів по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами. Під завалами можуть перебувати люди.

В ОВА показували фото наслідків російського удару по Запоріжжю 10 серпня. На місці працюють всі екстрені служби.

війна ДСНС Запоріжжя обстріли окупанти поранення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації