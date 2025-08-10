У Запоріжжі знову зросла кількість поранених внаслідок обстрілу 10 серпня

Удар по вокзалу Запоріжжя — кількість постраждалих знову зросла
У Запоріжжі знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у неділю, 10 серпня. Наразі відомо, що окупанти поранили 19 людей.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Атака Росії на Запоріжжі 10 серпня
"Уже 19 поранених через атаку росіян на Запоріжжя", — розповів Федоров.
Наразі медики надають пораненим усю необхідну допомогу. Вони зазнали множинних мінно-вибухових травм кінцівок, голови та черевної порожнини.
Що кажуть рятувальники
У ДСНС повідомили, що обстріл стався в проміжку між 17:50 та 17:55.
"За двома адресами вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані дві будівлі цивільної інфраструктури, автомобілі та поруч розташовані будинки", — йдеться у повідомленні.
Наразі тривають аварійно-пошукові роботи.
Нагадаємо, окупанти завдали ударів по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами. Під завалами можуть перебувати люди.
В ОВА показували фото наслідків російського удару по Запоріжжю 10 серпня. На місці працюють всі екстрені служби.
