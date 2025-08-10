У Запоріжжі знову зросла кількість поранених внаслідок обстрілу 10 серпня

Пошкоджена автостанція в Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

У Запоріжжі знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у неділю, 10 серпня. Наразі відомо, що окупанти поранили 19 людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Атака Росії на Запоріжжі 10 серпня

"Уже 19 поранених через атаку росіян на Запоріжжя", — розповів Федоров.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 10 серпня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Удар Росії по Запоріжжю 10 серпня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наразі медики надають пораненим усю необхідну допомогу. Вони зазнали множинних мінно-вибухових травм кінцівок, голови та черевної порожнини.

Атака Росії на Запоріжжя 10 серпня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Що кажуть рятувальники

У ДСНС повідомили, що обстріл стався в проміжку між 17:50 та 17:55.

Обстріл Запоріжжя 10 серпня. Фото: ДСНС

Наслідки атаки Росії на Запоріжжя 10 серпня. Фото: ДСНС

"За двома адресами вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані дві будівлі цивільної інфраструктури, автомобілі та поруч розташовані будинки", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці російського обстрілу. Фото: ДСНС

Наразі тривають аварійно-пошукові роботи.

Дописи Федорова. Фото: скриншот

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти завдали ударів по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами. Під завалами можуть перебувати люди.

В ОВА показували фото наслідків російського удару по Запоріжжю 10 серпня. На місці працюють всі екстрені служби.