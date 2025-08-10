Відео
Головна Армія У Запоріжжі під завалами можуть бути люди — деталі від ОВА

У Запоріжжі під завалами можуть бути люди — деталі від ОВА

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 19:17
Удар Росії по Запоріжжю 10 серпня — під завалами можуть перебувати люди
Допомога пораненому в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі під завалами можуть перебувати люди. Російські окупанти атакували місто двома керованими авіаційними бомбами.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Удар Росії по Запоріжжю 10 серпня

Відомо, що перші постраждалі внаслідок російського обстрілу вже поступають у лікарні. Рятувальна операція продовжується, триває розбір завалів.

"Є попередня інформація, що під завалами можуть залишатися люди. Зараз додаткова комунальна техніка приступить до розбору завалів", — розповів Федоров.

Другий удар окупанти завдали по університетській клініці. Там наразі без постраждалих, але пошкоджено будівлі. 

Кількість поранених

Наразі у Запоріжжі зросла кількість поранених до 12.

Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, вдень 10 серпня російські окупанти завдали удару по обʼєкту транспортної інфраструктури в Запоріжжі.

Згодом в ОВА показали фото наслідків російської атаки на місто.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
