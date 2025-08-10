Удар Росії по Запоріжжю 10 серпня — під завалами можуть перебувати люди

У Запоріжжі під завалами можуть бути люди — деталі від ОВА
У Запоріжжі під завалами можуть перебувати люди. Російські окупанти атакували місто двома керованими авіаційними бомбами.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Удар Росії по Запоріжжю 10 серпня
Відомо, що перші постраждалі внаслідок російського обстрілу вже поступають у лікарні. Рятувальна операція продовжується, триває розбір завалів.
"Є попередня інформація, що під завалами можуть залишатися люди. Зараз додаткова комунальна техніка приступить до розбору завалів", — розповів Федоров.
Другий удар окупанти завдали по університетській клініці. Там наразі без постраждалих, але пошкоджено будівлі.
Кількість поранених
Наразі у Запоріжжі зросла кількість поранених до 12.
Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, вдень 10 серпня російські окупанти завдали удару по обʼєкту транспортної інфраструктури в Запоріжжі.
Згодом в ОВА показали фото наслідків російської атаки на місто.
