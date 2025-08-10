Удар России по Запорожью 10 августа — под завалами могут находиться люди

В Запорожье под завалами могут быть люди — детали от ОВА
В Запорожье под завалами могут находиться люди. Российские оккупанты атаковали город двумя управляемыми авиационными бомбами.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Удар России по Запорожью 10 августа
Известно, что первые пострадавшие в результате российского обстрела уже поступают в больницы. Спасательная операция продолжается, продолжается разбор завалов.
"Есть предварительная информация, что под завалами могут оставаться люди. Сейчас дополнительная коммунальная техника приступит к разбору завалов", — рассказал Федоров.
Второй удар оккупанты нанесли по университетской клинике. Там пока без пострадавших, но повреждены здания.
Количество раненых
Сейчас в Запорожье возросло количество раненых до 12.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, днем 10 августа российские оккупанты нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Запорожье.
Впоследствии в ОВА показали фото последствий российской атаки на город.
