Удар России по Запорожью 10 августа — под завалами могут находиться люди

Помощь раненому в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье под завалами могут находиться люди. Российские оккупанты атаковали город двумя управляемыми авиационными бомбами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Удар России по Запорожью 10 августа

Известно, что первые пострадавшие в результате российского обстрела уже поступают в больницы. Спасательная операция продолжается, продолжается разбор завалов.

"Есть предварительная информация, что под завалами могут оставаться люди. Сейчас дополнительная коммунальная техника приступит к разбору завалов", — рассказал Федоров.

Второй удар оккупанты нанесли по университетской клинике. Там пока без пострадавших, но повреждены здания.

Количество раненых

Сейчас в Запорожье возросло количество раненых до 12.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, днем 10 августа российские оккупанты нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Запорожье.

Впоследствии в ОВА показали фото последствий российской атаки на город.