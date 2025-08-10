Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Запорожье под завалами могут быть люди — детали от ОВА

В Запорожье под завалами могут быть люди — детали от ОВА

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 19:17
Удар России по Запорожью 10 августа — под завалами могут находиться люди
Помощь раненому в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье под завалами могут находиться люди. Российские оккупанты атаковали город двумя управляемыми авиационными бомбами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Удар России по Запорожью 10 августа

Известно, что первые пострадавшие в результате российского обстрела уже поступают в больницы. Спасательная операция продолжается, продолжается разбор завалов.

"Есть предварительная информация, что под завалами могут оставаться люди. Сейчас дополнительная коммунальная техника приступит к разбору завалов", — рассказал Федоров.

Второй удар оккупанты нанесли по университетской клинике. Там пока без пострадавших, но повреждены здания.

Количество раненых

Сейчас в Запорожье возросло количество раненых до 12.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, днем 10 августа российские оккупанты нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Запорожье.

Впоследствии в ОВА показали фото последствий российской атаки на город.

война Запорожье обстрелы оккупанты Иван Федоров
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации