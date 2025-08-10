Відео
Головна Армія У Запоріжжі зросла кількість поранених — фото наслідків обстрілу

У Запоріжжі зросла кількість поранених — фото наслідків обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 18:56
Обстріл Запоріжжя 10 серпня — кількість поранених зросла
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 серпня. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу у неділю, 10 серпня. Всім постраждалим надають необхідну допомогу.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл Запоріжжя 10 серпня

"Вісім постраждалих, один з них — у важкому стані — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", — розповів Федоров.

Обстріл Запоріжжя 10 серпня
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 10 серпня. Фото: Запорізька ОВА
Атака Росії на Запоріжжя 10 серпня
Допомога постраждалій внаслідок російського обстрілу Запоріжжя 10 серпня. Фото: Запорізька ОВА

За його словами, стан чотирьох поранених медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 10 серпня
Обстріл Запоріжжя 10 серпня. Фото: Запорізька ОВА

Наразі рятувальна операція у Запоріжжі продовжується.

null
Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 серпня окупанти завдали удару по обʼєкту транспортної інфраструктури в Запоріжжі.

Крім того, сьогодні зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Чернівців 12 липня.

війна Запоріжжя Україна обстріли окупанти Іван Федоров
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
