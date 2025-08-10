Обстріл Запоріжжя 10 серпня — кількість поранених зросла

У Запоріжжі зросла кількість поранених — фото наслідків обстрілу
У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу у неділю, 10 серпня. Всім постраждалим надають необхідну допомогу.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Російський обстріл Запоріжжя 10 серпня
"Вісім постраждалих, один з них — у важкому стані — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", — розповів Федоров.
За його словами, стан чотирьох поранених медики оцінюють, як середньої тяжкості.
Наразі рятувальна операція у Запоріжжі продовжується.
Нагадаємо, 10 серпня окупанти завдали удару по обʼєкту транспортної інфраструктури в Запоріжжі.
Крім того, сьогодні зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Чернівців 12 липня.
