Обстріл Запоріжжя 10 серпня — кількість поранених зросла

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 серпня. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу у неділю, 10 серпня. Всім постраждалим надають необхідну допомогу.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Російський обстріл Запоріжжя 10 серпня

"Вісім постраждалих, один з них — у важкому стані — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", — розповів Федоров.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 10 серпня. Фото: Запорізька ОВА

Допомога постраждалій внаслідок російського обстрілу Запоріжжя 10 серпня. Фото: Запорізька ОВА

За його словами, стан чотирьох поранених медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Обстріл Запоріжжя 10 серпня. Фото: Запорізька ОВА

Наразі рятувальна операція у Запоріжжі продовжується.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 серпня окупанти завдали удару по обʼєкту транспортної інфраструктури в Запоріжжі.

Крім того, сьогодні зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Чернівців 12 липня.