Російський обстріл Чернівців 12 липня — кількість загиблих зросла

У Чернівцях зросла кількість жертв внаслідок обстрілу 12 липня
У Чернівцях зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 12 липня. Наразі відомо, що окупанти вбили пʼятьох людей.
Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк у Telegram у неділю, 10 серпня.
Ракетний удар по багатоповерхівці Чернівців 12 липня
Запаранюк розповів, що сьогодні в лікарні померла ще одна постраждала від російського обстрілу. Йдеться про 71-річну Ярославу Клипич зі Снятина, яка є дружиною Василя Клипича, який отримав поранення разом з нею та помер в лікарні 16 липня.
Очільник Чернівецької ОВА зауважив, що лікарі зробили усе можливе, але отримані травми виявились несумісними із життям.
"Вічна і світла памʼять пані Ярославі та всім жертвам терору московської хунти проти цивільного населення. Рідним і близьким — мої сердечні співчуття", — додав Запаранюк.
Нагадаємо, 12 липня російські окупанти здійснили масований обстріл України. Зокрема, противник завдавав ударів по Чернівцях.
Відомо, що загарбники вбили в Чернівцях 43-річного працівника Снятинської міської ради Івано-Франківської області Святослава Лазаренко та 26-річну завідувачку однієї з місцевих аптек Діану Кравченко.
