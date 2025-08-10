Відео
Головна Армія У Чернівцях зросла кількість жертв внаслідок обстрілу 12 липня

У Чернівцях зросла кількість жертв внаслідок обстрілу 12 липня

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 17:24
Російський обстріл Чернівців 12 липня — кількість загиблих зросла
Наслідки російського обстрілу Чернівців 12 липня. Фото: facebook.com/RuslanZaparaniuk

У Чернівцях зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 12 липня. Наразі відомо, що окупанти вбили пʼятьох людей.

Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк у Telegram у неділю, 10 серпня.

Читайте також:

Ракетний удар по багатоповерхівці Чернівців 12 липня

Запаранюк розповів, що сьогодні в лікарні померла ще одна постраждала від російського обстрілу. Йдеться про 71-річну Ярославу Клипич зі Снятина, яка є дружиною Василя Клипича, який отримав поранення разом з нею та помер в лікарні 16 липня.

Обстріл Чернівців 12 липня
Жертви внаслідок російського обстрілу Чернівців 12 липня. Фото: t.me/chernivetskaODA

Очільник Чернівецької ОВА зауважив, що лікарі зробили усе можливе, але отримані травми виявились несумісними із життям.

"Вічна і світла памʼять пані Ярославі та всім жертвам терору московської хунти проти цивільного населення. Рідним і близьким — мої сердечні співчуття", — додав Запаранюк.

null
Допис Запаранюка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 липня російські окупанти здійснили масований обстріл України. Зокрема, противник завдавав ударів по Чернівцях.

Відомо, що загарбники вбили в Чернівцях 43-річного працівника Снятинської міської ради Івано-Франківської області Святослава Лазаренко та 26-річну завідувачку однієї з місцевих аптек Діану Кравченко.

війна українці вбивство Чернівці обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
