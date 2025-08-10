Видео
Главная Армия В Черновцах возросло число жертв в результате обстрела 12 июля

В Черновцах возросло число жертв в результате обстрела 12 июля

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 17:24
Российский обстрел Черновцов 12 июля — число погибших возросло
Последствия российского обстрела Черновцов 12 июля. Фото: facebook.com/RuslanZaparaniuk

В Черновцах возросло количество погибших в результате российского обстрела 12 июля. Сейчас известно, что оккупанты убили пятерых человек.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк в Telegram в воскресенье, 10 августа.

Читайте также:

Ракетный удар по многоэтажке Черновцов 12 июля

Запаранюк рассказал, что сегодня в больнице умерла еще одна пострадавшая от российского обстрела. Речь идет о 71-летней Ярославе Клипич из Снятина, которая является женой Василия Клипича, который получил ранения вместе с ней и умер в больнице 16 июля.

Обстріл Чернівців 12 липня
Жертвы в результате российского обстрела Черновцов 12 июля. Фото: t.me/chernivetskaODA

Глава Черновицкой ОВА отметил, что врачи сделали все возможное, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Вечная и светлая память Ярославе и всем жертвам террора московской хунты против гражданского населения. Родным и близким — мои сердечные соболезнования", — добавил Запаранюк.

null
Пост Запаранюка. Фото: скриншот

Напомним, 12 июля российские оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. В частности, противник наносил удары по Черновцам.

Известно, что захватчики убили в Черновцах 43-летнего работника Снятинского городского совета Ивано-Франковской области Святослава Лазаренко и 26-летнюю заведующую одной из местных аптек Диану Кравченко.

война украинцы убийство Черновцы обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
