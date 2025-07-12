Російський удар по Чернівцях 12 липня — в ОВА показали фото наслідків

Наслідки російського удару по Чернівцях — в ОВА показали фото
Російські окупанти в ніч проти 12 липня масовано атакували Україну. Під удар потрапила Буковина — є руйнування та жертви у Чернівцях.
В Чернівецькій ОВА показали наслідки ворожих ударів.
Наслідки обстрілу Чернівців
Фото наслідків атаки на Чернівці опублікував начальник ОВА Руслан Запаранюк. Він зазначив, що станом на 8:40 відомо про загибель двох людей. В медзакладах перебувають важкопоранені, за життя яких борються лікарі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, внаслідок обстрілу 12 липня Буковини є загиблі та постраждалі. Регіон атакували ракетами та дронами.
Також ми розповідали про те, що росіяни в ніч проти 12 липня завдали удару по Львову. Відомо про пошкодження та руйнування.
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