Російський удар по Чернівцях 12 липня — в ОВА показали фото наслідків

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк

Російські окупанти в ніч проти 12 липня масовано атакували Україну. Під удар потрапила Буковина — є руйнування та жертви у Чернівцях.

В Чернівецькій ОВА показали наслідки ворожих ударів.

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Наслідки обстрілу Чернівців

Фото наслідків атаки на Чернівці опублікував начальник ОВА Руслан Запаранюк. Він зазначив, що станом на 8:40 відомо про загибель двох людей. В медзакладах перебувають важкопоранені, за життя яких борються лікарі.

Пошкоджений будинок. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк

Вибиті вікна в будинку. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк

Вибите вікно в автомобілі. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк

Пошкоджений автомобіль. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк

Наслідки обстрілу. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк

Наслідки російського обстрілу. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк

Нагадаємо, раніше ми писали про те, внаслідок обстрілу 12 липня Буковини є загиблі та постраждалі. Регіон атакували ракетами та дронами.

Також ми розповідали про те, що росіяни в ніч проти 12 липня завдали удару по Львову. Відомо про пошкодження та руйнування.