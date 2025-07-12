Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Наслідки російського удару по Чернівцях — в ОВА показали фото

Наслідки російського удару по Чернівцях — в ОВА показали фото

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 09:02
Російський удар по Чернівцях 12 липня — в ОВА показали фото наслідків
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк

Російські окупанти в ніч проти 12 липня масовано атакували Україну. Під удар потрапила Буковина — є руйнування та жертви у Чернівцях.

В Чернівецькій ОВА показали наслідки ворожих ударів.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Чернівців

Фото наслідків атаки на Чернівці опублікував начальник ОВА Руслан Запаранюк. Він зазначив, що станом на 8:40 відомо про загибель двох людей. В медзакладах перебувають важкопоранені, за життя яких борються лікарі.

Наслідки обстрілу Чернівців 12 липня
Пошкоджений будинок. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк
Наслідки обстрілу Чернівців 12 липня
Вибиті вікна в будинку. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк
Наслідки обстрілу Чернівців 12 липня
Вибите вікно в автомобілі. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк
Наслідки обстрілу Чернівців 12 липня
Пошкоджений автомобіль. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк
Наслідки обстрілу Чернівців 12 липня
Наслідки обстрілу. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк
Наслідки обстрілу Чернівців 12 липня
Наслідки російського обстрілу. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк

Нагадаємо, раніше ми писали про те, внаслідок обстрілу 12 липня Буковини є загиблі та постраждалі. Регіон атакували ракетами та дронами.

Також ми розповідали про те, що росіяни в ніч проти 12 липня завдали удару по Львову. Відомо про пошкодження та руйнування.

Чернівці обстріли ракети війна в Україні війна Шахед
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації