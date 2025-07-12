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Головна Армія Маршрут дронів та ракет цієї ночі — в мережі показали карту

Маршрут дронів та ракет цієї ночі — в мережі показали карту

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 08:42
Масована атака на Україну 12 липня — маршрут дронів та ракет
Ракети. Фото: Мілітарний

В ніч проти 12 липня росіяни здійснили один з наймасовіших ударів по території України. Запустили ракети та шахеди. Основними цілями стали області на західній частині країни.

Про це повідомив моніторинговий канал "ППО радар".

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Орієнтовна мапа маршруту російських дронів і ракет

За інформацією моніторингового каналу, під час атаки було застосовано:

  • від 560 до 700 шахедів/імітаційних БпЛА;
  • понад 15 крилатих ракет Х-101.

Основна ціль атаки — Львів, Луцьк, Чернівці.

Орієнтовна мапа маршруту російських дронів і ракет
Приблизний маршрут дронів та ракет. Фото: канал "ППО радар"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни в ніч проти 12 липня атакували Львів. Пошкоджені будинки та автомобілі.

Також ми розповідали про те, що окупанти вкотре обстріляли Харків. Минулої ночі по місту випустили дрони та авіабомби.

обстріли ракети дрони війна в Україні війна
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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