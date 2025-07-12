Масована атака на Україну 12 липня — маршрут дронів та ракет

Ракети. Фото: Мілітарний

В ніч проти 12 липня росіяни здійснили один з наймасовіших ударів по території України. Запустили ракети та шахеди. Основними цілями стали області на західній частині країни.

Про це повідомив моніторинговий канал "ППО радар".

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За інформацією моніторингового каналу, під час атаки було застосовано:

від 560 до 700 шахедів/імітаційних БпЛА;

понад 15 крилатих ракет Х-101.

Основна ціль атаки — Львів, Луцьк, Чернівці.

Приблизний маршрут дронів та ракет. Фото: канал "ППО радар"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни в ніч проти 12 липня атакували Львів. Пошкоджені будинки та автомобілі.

Також ми розповідали про те, що окупанти вкотре обстріляли Харків. Минулої ночі по місту випустили дрони та авіабомби.