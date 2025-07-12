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Головна Армія Удар по Буковині — через атаку РФ є загиблі та постраждалі

Удар по Буковині — через атаку РФ є загиблі та постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 08:23
Через удар РФ по Буковині загинули люди — наслідки атаки липня
Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни в ніч проти 12 липня атакували Буковину. По регіону випустили чотири шахеди та ракету. Внаслідок удару є загиблі.

Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

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За словами Запаранюка, росіяни атакували область на світанку. Випустили чотири ударних дрони та одну ракету. Через падіння уламків у Чернівцях загинули дві людини — 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. 

"Ще чотири особи важкопоранені. За їх життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані. 10 людей отримали легкі тілесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці", — зазначив начальник ОВА.

Через атаку у Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів та адміністративних будівель. У Сторожинецькій громаді також пошкоджений житловий будинок та автомобілі.

Нагадаємо, раніше ми писали про наслідки нічної атаки росіян на Львів. Там пошкоджено низку будинків.

Також ми розповідали про те, що армія РФ за минулу добу понад 500 разів обстріляла Запорізьку область. Били з авіації, дронами та із РСЗВ.

обстріли війна атака загиблі постраждалі
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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