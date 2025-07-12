Из-за удара РФ по Буковине погибли люди — последствия атаки июля

Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне в ночь на 12 июля атаковали Буковину. По региону выпустили четыре шахеты и ракету. В результате удара есть погибшие.

Об этом сообщил начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

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Последствия обстрела Буковины

По словам Запаранюка, россияне атаковали область на рассвете. Выпустили четыре ударных дрона и одну ракету. Из-за падения обломков в Черновцах погибли два человека — 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

"Еще четыре человека тяжелораненые. За их жизнь сейчас борются наши врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии. 10 человек получили легкие телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте", — отметил начальник ОВА.

Из-за атаки в Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов и административных зданий. В Сторожинецкой общине также поврежден жилой дом и автомобили.

Напомним, ранее мы писали о последствиях ночной атаки россиян на Львов. Там поврежден ряд домов.

Также мы рассказывали о том, что армия РФ за минувшие сутки более 500 раз обстреляла Запорожскую область. Били из авиации, дронов и из РСЗО.