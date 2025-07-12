Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Удар по Буковине — из-за атаки РФ есть погибшие и пострадавшие

Удар по Буковине — из-за атаки РФ есть погибшие и пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 08:23
Из-за удара РФ по Буковине погибли люди — последствия атаки июля
Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне в ночь на 12 июля атаковали Буковину. По региону выпустили четыре шахеты и ракету. В результате удара есть погибшие.

Об этом сообщил начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела Буковины

По словам Запаранюка, россияне атаковали область на рассвете. Выпустили четыре ударных дрона и одну ракету. Из-за падения обломков в Черновцах погибли два человека — 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

"Еще четыре человека тяжелораненые. За их жизнь сейчас борются наши врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии. 10 человек получили легкие телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте", — отметил начальник ОВА.

Из-за атаки в Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов и административных зданий. В Сторожинецкой общине также поврежден жилой дом и автомобили.

Напомним, ранее мы писали о последствиях ночной атаки россиян на Львов. Там поврежден ряд домов.

Также мы рассказывали о том, что армия РФ за минувшие сутки более 500 раз обстреляла Запорожскую область. Били из авиации, дронов и из РСЗО.

обстрелы війна атака погибшие пострадавшие
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации