Из-за удара РФ по Буковине погибли люди — последствия атаки июля

Удар по Буковине — из-за атаки РФ есть погибшие и пострадавшие
Россияне в ночь на 12 июля атаковали Буковину. По региону выпустили четыре шахеты и ракету. В результате удара есть погибшие.
Об этом сообщил начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.
Последствия обстрела Буковины
По словам Запаранюка, россияне атаковали область на рассвете. Выпустили четыре ударных дрона и одну ракету. Из-за падения обломков в Черновцах погибли два человека — 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.
"Еще четыре человека тяжелораненые. За их жизнь сейчас борются наши врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии. 10 человек получили легкие телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте", — отметил начальник ОВА.
Из-за атаки в Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов и административных зданий. В Сторожинецкой общине также поврежден жилой дом и автомобили.
Напомним, ранее мы писали о последствиях ночной атаки россиян на Львов. Там поврежден ряд домов.
Также мы рассказывали о том, что армия РФ за минувшие сутки более 500 раз обстреляла Запорожскую область. Били из авиации, дронов и из РСЗО.
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