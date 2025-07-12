Обстріли Запоріжжя — за добу РФ завдала понад пів тисячі ударів

Зруйнований будинок. Фото: Telegram/Іван Федоров

Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область. Лише за минулу добу по 16 населених пунктах регіону завдали 566 ударів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у суботу, 12 липня.

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За слова Федорова, внаслідок атак загинули двоє людей — 71-річна жінка та 58-річний чоловік. Росіяни сім разів з авіації вдарили по Плавнях, Гуляйполю, Новоандріївці та Червоній Криниці.

"Надійшло 10 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автомобілів", — зазначив начальник ОВА.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Крім того, по області випустили 394 БпЛА. Атакували Малокатеринівку, Юльївку, Вільне, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Преображенку.

10 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Камʼянське та Новоданилівку. 155 артилерійських ударів завдано по території Зарічного, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни зранку 12 липня завдали десять ударів по Харкову. Місто атакували КАБами та дронами.

Також ми розповідали про те, що РФ в ніч проти 12 липня атакувала Львів. Зафіксовано влучання.