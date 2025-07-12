Обстрелы Запорожья — за сутки РФ нанесла более полутысячи ударов

Разрушенный дом. Фото: Telegram/Иван Федоров

Россияне продолжают обстреливать Запорожскую область. Только за минувшие сутки по 16 населенным пунктам региона нанесли 566 ударов.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 12 июля.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрелов Запорожья

По слова Федорова, в результате атак погибли два человека — 71-летняя женщина и 58-летний мужчина. Россияне семь раз из авиации ударили по Плавням, Гуляйполю, Новоандреевке и Красной Кринице.

"Поступило 10 сообщений о разрушении квартир, частных домов и автомобилей", — отметил начальник ОВА.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Кроме того, по области выпустили 394 БпЛА, атаковали Малокатериновку, Юльевку, Вольное, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Преображенку.

10 обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск, Каменское и Новоданиловку. 155 артиллерийских ударов нанесено по территории Заречного, Приморского, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаровного.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне утром 12 июля нанесли десять ударов по Харькову. Город атаковали КАБами и дронами.

Также мы рассказывали о том, что РФ в ночь на 12 июля атаковала Львов. Зафиксировано попадание.