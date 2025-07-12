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Маршрут дронов и ракет этой ночью — в сети показали карту

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 08:42
Массированная атака на Украину 12 июля — маршрут дронов и ракет
Ракеты. Фото: Милитарный

В ночь на 12 июля россияне совершили один из самых массовых ударов по территории Украины. Запустили ракеты и шахеты. Основными целями стали области на западной части страны.

Об этом сообщил мониторинговый канал "ПВО радар".

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Ориентировочная карта маршрута российских дронов и ракет

По информации мониторингового канала, во время атаки было применено:

  • от 560 до 700 шахедов/имитационных БпЛА;
  • более 15 крылатых ракет Х-101.

Основная цель атаки — Львов, Луцк, Черновцы.

Орієнтовна мапа маршруту російських дронів і ракет
Примерный маршрут дронов и ракет. Фото: канал "ПВО радар"

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне в ночь на 12 июля атаковали Львов. Повреждены дома и автомобили.

Также мы рассказывали о том, что оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Прошлой ночью по городу выпустили дроны и авиабомбы.

обстрелы ракеты дроны война в Украине війна
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
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