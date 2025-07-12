Массированная атака на Украину 12 июля — маршрут дронов и ракет

Маршрут дронов и ракет этой ночью — в сети показали карту
Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 08:42
Ракеты. Фото: Милитарный
В ночь на 12 июля россияне совершили один из самых массовых ударов по территории Украины. Запустили ракеты и шахеты. Основными целями стали области на западной части страны.
Об этом сообщил мониторинговый канал "ПВО радар".
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По информации мониторингового канала, во время атаки было применено:
- от 560 до 700 шахедов/имитационных БпЛА;
- более 15 крылатых ракет Х-101.
Основная цель атаки — Львов, Луцк, Черновцы.
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне в ночь на 12 июля атаковали Львов. Повреждены дома и автомобили.
Также мы рассказывали о том, что оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Прошлой ночью по городу выпустили дроны и авиабомбы.
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