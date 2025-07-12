Массированная атака на Украину 12 июля — маршрут дронов и ракет

Ракеты. Фото: Милитарный

В ночь на 12 июля россияне совершили один из самых массовых ударов по территории Украины. Запустили ракеты и шахеты. Основными целями стали области на западной части страны.

Об этом сообщил мониторинговый канал "ПВО радар".

Реклама

Читайте также:

Ориентировочная карта маршрута российских дронов и ракет

По информации мониторингового канала, во время атаки было применено:

от 560 до 700 шахедов/имитационных БпЛА;

более 15 крылатых ракет Х-101.

Основная цель атаки — Львов, Луцк, Черновцы.

Примерный маршрут дронов и ракет. Фото: канал "ПВО радар"

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне в ночь на 12 июля атаковали Львов. Повреждены дома и автомобили.

Также мы рассказывали о том, что оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Прошлой ночью по городу выпустили дроны и авиабомбы.