Российский удар по Черновцам 12 июля — в ОВА показали фото последствий

Последствия российского удара по Черновцам — в ОВА показали фото
Российские оккупанты в ночь на 12 июля массированно атаковали Украину. Под удар попала Буковина — есть разрушения и жертвы в Черновцах.
В Черновицкой ОВА показали последствия вражеских ударов.
Последствия обстрела Черновцов
Фото последствий атаки на Черновцы опубликовал начальник ОВА Руслан Запаранюк. Он отметил, что по состоянию на 8:40 известно о гибели двух человек. В медучреждениях находятся тяжелораненые, за жизнь которых борются врачи.
Напомним, ранее мы писали о том, в результате обстрела 12 июля Буковины есть погибшие и пострадавшие. Регион атаковали ракетами и дронами.
Также мы рассказывали о том, что россияне в ночь на 12 июля нанесли удар по Львову. Известно о повреждениях и разрушениях.
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