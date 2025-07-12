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Главная Армия Последствия российского удара по Черновцам — в ОВА показали фото

Последствия российского удара по Черновцам — в ОВА показали фото

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 09:02
Российский удар по Черновцам 12 июля — в ОВА показали фото последствий
Спасатели на месте обстрела. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк

Российские оккупанты в ночь на 12 июля массированно атаковали Украину. Под удар попала Буковина — есть разрушения и жертвы в Черновцах.

В Черновицкой ОВА показали последствия вражеских ударов.

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Последствия обстрела Черновцов

Фото последствий атаки на Черновцы опубликовал начальник ОВА Руслан Запаранюк. Он отметил, что по состоянию на 8:40 известно о гибели двух человек. В медучреждениях находятся тяжелораненые, за жизнь которых борются врачи.

Наслідки обстрілу Чернівців 12 липня
Поврежденный дом. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк
Наслідки обстрілу Чернівців 12 липня
Выбитые окна в доме. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк
Наслідки обстрілу Чернівців 12 липня
Выбитое окно в автомобиле. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк
Наслідки обстрілу Чернівців 12 липня
Поврежденный автомобиль. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк
Наслідки обстрілу Чернівців 12 липня
Последствия обстрела. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк
Наслідки обстрілу Чернівців 12 липня
Последствия российского обстрела. Фото: Facebook/Руслан Запаранюк

Напомним, ранее мы писали о том, в результате обстрела 12 июля Буковины есть погибшие и пострадавшие. Регион атаковали ракетами и дронами.

Также мы рассказывали о том, что россияне в ночь на 12 июля нанесли удар по Львову. Известно о повреждениях и разрушениях.

Черновцы обстрелы ракеты война в Украине війна Шахед
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
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