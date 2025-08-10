Обстріл Запоріжжя 10 серпня — є влучання по транспортній інфраструктурі

Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські окупанти у неділю, 10 серпня, завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Обстріл Запоріжжя 10 серпня

Федоров розповів, що після російського удару сталося задимлення в одному з районів. Наразі наслідки встановлюють екстрені служби.

Відомо, що окупанти поранили трьох людей.

"Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Всім надається допомога", — додав очільник Запорізької ОВА.

А протягом доби окупанти завдали майже 500 ударів по Запорізькій області. Загарбники вбили трьох людей.