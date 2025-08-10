Обстріл Запоріжжя 10 серпня — є влучання по транспортній інфраструктурі

РФ вдарила по обʼєкту транспортної інфраструктури в Запоріжжі
Російські окупанти у неділю, 10 серпня, завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу є поранені.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Обстріл Запоріжжя 10 серпня
Федоров розповів, що після російського удару сталося задимлення в одному з районів. Наразі наслідки встановлюють екстрені служби.
Відомо, що окупанти поранили трьох людей.
"Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Всім надається допомога", — додав очільник Запорізької ОВА.
Нагадаємо, 10 серпня у Чернівцях зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 12 липня.
А протягом доби окупанти завдали майже 500 ударів по Запорізькій області. Загарбники вбили трьох людей.
Читайте Новини.LIVE!