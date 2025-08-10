Обстрел Запорожья 10 августа — есть попадания по транспортной инфраструктуре

РФ ударила по объекту транспортной инфраструктуры в Запорожье
Российские оккупанты в воскресенье, 10 августа, нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела есть раненые.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Обстрел Запорожья 10 августа
Федоров рассказал, что после российского удара произошло задымление в одном из районов. Сейчас последствия устанавливают экстренные службы.
Известно, что оккупанты ранили трех человек.
"Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Всем оказывается помощь", — добавил глава Запорожской ОВА.
Напомним, 10 августа в Черновцах возросло количество погибших в результате российского обстрела 12 июля.
А в течение суток оккупанты нанесли почти 500 ударов по Запорожской области. Захватчики убили трех человек.
