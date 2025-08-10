Обстрел Запорожья 10 августа — число раненых возросло

В Запорожье возросло число раненых — фото последствий обстрела
В Запорожье возросло количество раненых в результате российского обстрела в воскресенье, 10 августа. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Российский обстрел Запорожья 10 августа
"Восемь пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", — рассказал Федоров.
По его словам, состояние четырех раненых медики оценивают, как средней тяжести.
Сейчас спасательная операция в Запорожье продолжается.
Напомним, 10 августа оккупанты нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Запорожье.
Кроме того, сегодня возросло количество погибших в результате российского обстрела Черновцов 12 июля.
