Главная Армия В Запорожье возросло число раненых — фото последствий обстрела

В Запорожье возросло число раненых — фото последствий обстрела

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 18:56
Обстрел Запорожья 10 августа — число раненых возросло
Последствия атаки РФ на Запорожье 10 августа. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье возросло количество раненых в результате российского обстрела в воскресенье, 10 августа. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Российский обстрел Запорожья 10 августа

"Восемь пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", — рассказал Федоров.

Обстріл Запоріжжя 10 серпня
Последствия российского обстрела Запорожья 10 августа. Фото: Запорожская ОВА
Атака Росії на Запоріжжя 10 серпня
Помощь пострадавшей в результате российского обстрела Запорожья 10 августа. Фото: Запорожская ОВА

По его словам, состояние четырех раненых медики оценивают, как средней тяжести.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 10 серпня
Обстрел Запорожья 10 августа. Фото: Запорожская ОВА

Сейчас спасательная операция в Запорожье продолжается.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 10 августа оккупанты нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Запорожье.

Кроме того, сегодня возросло количество погибших в результате российского обстрела Черновцов 12 июля.

война Запорожье Украина обстрелы оккупанты Иван Федоров
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
