В Запорожье снова возросло количество раненых в результате обстрела 10 августа

Удар по вокзалу Запорожья — число пострадавших снова возросло
В Запорожье снова возросло количество пострадавших в результате российского обстрела в воскресенье, 10 августа. Известно, что оккупанты ранили 19 человек.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Атака России на Запорожье 10 августа
"Уже 19 раненых из-за атаки россиян на Запорожье", — рассказал Федоров.
Сейчас медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Они получили множественные минно-взрывные травмы конечностей, головы и брюшной полости.
Что говорят спасатели
В ГСЧС сообщили, что обстрел произошел в промежутке между 17:50 и 17:55.
"По двум адресам взрывной волной и обломками частично разрушены два здания гражданской инфраструктуры, автомобили и рядом расположенные дома", — говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются аварийно-поисковые работы.
Напомним, оккупанты нанесли удары по Запорожью управляемыми авиационными бомбами. Под завалами могут находиться люди.
В ОВА показывали фото последствий российского удара по Запорожью 10 августа. На месте работают все экстренные службы.
