В Запорожье снова возросло количество раненых в результате обстрела 10 августа

Поврежденная автостанция в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В Запорожье снова возросло количество пострадавших в результате российского обстрела в воскресенье, 10 августа. Известно, что оккупанты ранили 19 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Атака России на Запорожье 10 августа

"Уже 19 раненых из-за атаки россиян на Запорожье", — рассказал Федоров.

Последствия российского обстрела Запорожья 10 августа. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Удар России по Запорожью 10 августа. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Сейчас медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Они получили множественные минно-взрывные травмы конечностей, головы и брюшной полости.

Атака России на Запорожье 10 августа. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Что говорят спасатели

В ГСЧС сообщили, что обстрел произошел в промежутке между 17:50 и 17:55.

Обстрел Запорожья 10 августа. Фото: ГСЧС

Последствия атаки России на Запорожье 10 августа. Фото: ГСЧС

"По двум адресам взрывной волной и обломками частично разрушены два здания гражданской инфраструктуры, автомобили и рядом расположенные дома", — говорится в сообщении.

Спасатели на месте российского обстрела. Фото: ГСЧС

Сейчас продолжаются аварийно-поисковые работы.

Посты Федорова. Фото: скриншот

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты нанесли удары по Запорожью управляемыми авиационными бомбами. Под завалами могут находиться люди.

В ОВА показывали фото последствий российского удара по Запорожью 10 августа. На месте работают все экстренные службы.