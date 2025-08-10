Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Удар по вокзалу Запорожья — число пострадавших снова возросло

Удар по вокзалу Запорожья — число пострадавших снова возросло

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 20:31
В Запорожье снова возросло количество раненых в результате обстрела 10 августа
Поврежденная автостанция в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В Запорожье снова возросло количество пострадавших в результате российского обстрела в воскресенье, 10 августа. Известно, что оккупанты ранили 19 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака России на Запорожье 10 августа

"Уже 19 раненых из-за атаки россиян на Запорожье", — рассказал Федоров.

Обстріл Запоріжжя 10 серпня
Последствия российского обстрела Запорожья 10 августа. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Наслідки російського удару по Запоріжжю 10 серпня
Удар России по Запорожью 10 августа. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Сейчас медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Они получили множественные минно-взрывные травмы конечностей, головы и брюшной полости.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 10 серпня
Атака России на Запорожье 10 августа. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Что говорят спасатели

В ГСЧС сообщили, что обстрел произошел в промежутке между 17:50 и 17:55.

Удар Росії по Запоріжжю 10 серпня
Обстрел Запорожья 10 августа. Фото: ГСЧС
Російська атака на Запоріжжя 10 серпня
Последствия атаки России на Запорожье 10 августа. Фото: ГСЧС

"По двум адресам взрывной волной и обломками частично разрушены два здания гражданской инфраструктуры, автомобили и рядом расположенные дома", — говорится в сообщении.

Обстріл Росії Запоріжжя 10 серпня
Спасатели на месте российского обстрела. Фото: ГСЧС

Сейчас продолжаются аварийно-поисковые работы.

null
Посты Федорова. Фото: скриншот
null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты нанесли удары по Запорожью управляемыми авиационными бомбами. Под завалами могут находиться люди.

В ОВА показывали фото последствий российского удара по Запорожью 10 августа. На месте работают все экстренные службы.

война ГСЧС Запорожье обстрелы оккупанты ранение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации