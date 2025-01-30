Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Удар по Сумах — зросла кількість загиблих arrow

Удар по Сумах — зросла кількість загиблих

30 січня 2025 17:24
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Сум 30 січня — кількість загиблих зросла до семи осіб
Рятувальники деблокували тіло загиблої людини. Фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці. Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ (МВС) у четвер, 30 січня.

Читайте також:

Кількість загиблих зросла

За даними МВС, кількість загиблих через атаку на багатоповерхівку становить вже семеро осіб.

"Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини. Поранені 13 людей, серед яких дитина", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу продовжуються. 

Обстріл Сум
Повідомлення МВС у Facebook

Нагадаємо, уночі 30 січня в Сумах пролунали сильні вибухи. На місце одразу прибули рятувальники та медики. За даними ОВА, удар завдали російським дроном

Суми обстріли війна в Україні війна загиблі
Реклама
Реклама
Реклама