Обстріл Сум 30 січня — кількість загиблих зросла до семи осіб

Удар по Сумах — зросла кількість загиблих
У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці. Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ (МВС) у четвер, 30 січня.
Кількість загиблих зросла
За даними МВС, кількість загиблих через атаку на багатоповерхівку становить вже семеро осіб.
"Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини. Поранені 13 людей, серед яких дитина", — йдеться у повідомленні.
У міністерстві підкреслили, що аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу продовжуються.
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