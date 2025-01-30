Обстріл Сум 30 січня — кількість загиблих зросла до семи осіб

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У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці. Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ (МВС) у четвер, 30 січня.

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Кількість загиблих зросла

За даними МВС, кількість загиблих через атаку на багатоповерхівку становить вже семеро осіб.

"Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини. Поранені 13 людей, серед яких дитина", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу продовжуються.