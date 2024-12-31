Вибухи у Льгові 30 грудня — ЗМІ назвали втрати росіян

Удар по Льгову — ЗМІ повідомляють про загиблих військових РФ
Ввечері 30 грудня у Льгові Курської області пролунали потужні вибухи. Внаслідок успішної атаки Збройних сил України вісім окупантів загинуло, ще 22 — отримали поранення.
Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.
Втрати окупантів внаслідок удару по Льгову
Російські ЗМІ пишуть, що ввечері 30 грудня Льгов атакували щонайменше шість ракет Storm Shadow. Кілька з них влучили у будівлю на вулиці Свердлова 1, яку використовують російські війська. Внаслідок вибухів загинуло вісім загарбників, ще 22 — отримали поранення та потрапили до лікарні.
За словами пропагандистів, одна з ракет нібито впала у двір житлового восьмиквартирного двоповерхового будинку і не здетонувала. Її знищили вже вранці 31 грудня. Також за медичною допомогою звернулася одна цивільна, яка відмовилася від госпіталізації.
Також російські ЗМІ писали, що після прильоту ракети у розташування військ, особовий склад почав терміново спускатися в підземний бункер, але прилетіли ще ракети, після чого засипало вхід і почалася пожежа. Багато хто задихнувся або згорів живцем.
Нагадаємо, 25 грудня ЗСУ вдарили по пункту управління російських військ на Курщині. Йдеться про військових 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ.
Також ми писали, що російські військові обстрілюють будинки своїх же громадян на Курщині. Бійці РДК пояснили, для чого вони це роблять.
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