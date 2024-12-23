Удар ЗСУ по Курській області. Фото: скриншот відео

Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Нікітін, відомий під псевдонімом White Rex, повідомив про випадки, коли російські військові знищують власні населені пункти. За його словами, танки РФ обстрілюють будинки в Курській області, побоюючись, що там можуть перебувати бійці Корпусу.

Про це Нікітін сказав ексклюзивно для Новини.LIVE у понеділок, 23 грудня.

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"Для російських солдатів це звичайні робочі процеси", — підкреслив Нікітін.

Він зазначив, що нерідко очевидці бачать, як російські танки рухаються територією РФ і відкривають вогонь по місцевих будівлях, залишаючи після себе лише руїни.

Ця тактика свідчить про паніку та брак чіткої координації в російській армії, що призводить до хаотичних і руйнівних дій на власній території.

Нагадаємо, нещодавно СБУ оприлюднила перехоплені розмови загарбників, у яких йдеться про значні втрати серед військовослужбовців КНДР у Курській області.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже застосовує для штурмів північнокорейських солдатів. Наразі поки що йдеться лише про Курську область.