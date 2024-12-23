Удар ВСУ по Курской области. Фото: скриншот видео

Командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Никитин, известный под псевдонимом White Rex, сообщил о случаях, когда российские военные уничтожают собственные населенные пункты. По его словам, танки РФ обстреливают дома в Курской области, опасаясь, что там могут находиться бойцы Корпуса.

Об этом Никитин сказал эксклюзивно для Новини.LIVE в понедельник, 23 декабря.

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"Для российских солдат это обычные рабочие процессы", — подчеркнул Никитин.

Он отметил, что нередко очевидцы видят, как российские танки двигаются по территории РФ и открывают огонь по местным зданиям, оставляя после себя только руины.

Эта тактика свидетельствует о панике и отсутствии четкой координации в российской армии, что приводит к хаотическим и разрушительным действиям на собственной территории.

Напомним, недавно СБУ обнародовала перехваченные разговоры захватчиков, в которых говорится о значительных потерях среди военнослужащих КНДР в Курской области.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже применяет для штурмов северокорейских солдат. Пока речь идет только о Курской области.