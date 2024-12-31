Взрывы во Льгове 30 декабря — СМИ назвали потери россиян

Последствия взрывов во Льгове Фото: скриншот с видео

Вечером 30 декабря во Льгове Курской области прогремели мощные взрывы. В результате успешной атаки Вооруженных сил Украины восемь оккупантов погибли, еще 22 получили ранения.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

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Российские СМИ пишут, что вечером 30 декабря Льгов атаковали не менее шести ракет Storm Shadow. Несколько из них попали в здание по улице Свердлова 1, которое используют российские войска. В результате взрывов погибли восемь захватчиков, еще 22 получили ранения и попали в больницу.

По словам пропагандистов, одна из ракет якобы упала во двор жилого восьмиквартирного двухэтажного дома и не сдетонировала. Ее уничтожили уже утром 31 декабря. Также за медицинской помощью обратилась одна гражданская, отказавшаяся от госпитализации.

Также российские СМИ писали, что после прилета ракеты в расположение войск, личный состав начал срочно спускаться в подземный бункер, но прилетели еще ракеты после чего засыпало вход и начался пожар. Многие задохнулись или сгорели заживо.

Напомним, 25 декабря ВСУ ударили по пункту управления российских войск на Курщине. Речь идет о военных 810-й отдельной бригаде морской пехоты ВС РФ.

Также мы писали, что российские военные обстреливают дома своих граждан на Курщине. Бойцы РДК объяснили, зачем они это делают.