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На Курщині ракета влучила у штаб 810 бригади морської піхоти

25 грудня 2024 12:16
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака на Льгов в Курській області — постраждав штаб 810 бригади морської піхоти
Наслідки ракетної атаки. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Курській області пролунали потужні вибухи. У Льгові вразили штаб 810 бригади морської піхоти, який базувався у самому центрі міста.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У соцмережах публікують відео та фото з місця обстрілу. Користувачі повідомляють, що ракета влучила по штабу 810 бригади морської піхоти у Льгові. 

Льгов обстріл
Наслідки ракетного удару. Фото: скриншот

Цікаво, що про місце дислокації ПУ бригади добре знали місцеві мешканці. Факт перебування морпіхів у Льгові був підтверджений й тим, що морпіхи знімали відео на тлі стели Льгов.

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Повідомлення про перебування бригади. Фото: скриншот
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Військові знімали відео у Льгові. Фото: скриншот

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

У російських ЗМІ заявили, що внаслідок ракетної атаки у Льгові нібито загинуло три жінки. На вулиці міста зафіксовано прильоти шістьох ракет — вони влучили в дах цукрового заводу, ТЕЦ, житловий будинок та газопровід, де виникли пожежі. 

Нагадаємо, російські військові обстрілюють будинки своїх же громадян на Курщині. Бійці РДК пояснили для чого вони це роблять.

А бійці ЗСУ встановили новорічну ялинку та прикрасили її у Курській області. 

російські війська вибух росіяни ракетний удар Курська область

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