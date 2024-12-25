Атака на Льгов в Курській області — постраждав штаб 810 бригади морської піхоти

Наслідки ракетної атаки. Фото: скриншот

В Курській області пролунали потужні вибухи. У Льгові вразили штаб 810 бригади морської піхоти, який базувався у самому центрі міста.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У соцмережах публікують відео та фото з місця обстрілу. Користувачі повідомляють, що ракета влучила по штабу 810 бригади морської піхоти у Льгові.

Наслідки ракетного удару. Фото: скриншот

Цікаво, що про місце дислокації ПУ бригади добре знали місцеві мешканці. Факт перебування морпіхів у Льгові був підтверджений й тим, що морпіхи знімали відео на тлі стели Льгов.

Повідомлення про перебування бригади. Фото: скриншот

Військові знімали відео у Льгові. Фото: скриншот

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У російських ЗМІ заявили, що внаслідок ракетної атаки у Льгові нібито загинуло три жінки. На вулиці міста зафіксовано прильоти шістьох ракет — вони влучили в дах цукрового заводу, ТЕЦ, житловий будинок та газопровід, де виникли пожежі.

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