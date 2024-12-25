Атака на Льгов в Курской области – пострадал штаб 810 бригады морской пехоты

На Курщине ракета попала в штаб 810 бригады морской пехоты
В Курской области прогремели мощные взрывы. В Льгове поразили штаб 810 бригады морской пехоты, базировавшийся в самом центре города.
Об этом сообщают российские СМИ.
Ракетная атака в Льгове в Курской области 25 декабря
В соцсетях публикуют видео и фото с места обстрела. Пользователи сообщают, что ракета попала по штабу 810 бригады морской пехоты во Льгове.
Интересно, что место дислокации ПУ бригады хорошо знали местные жители. Факт пребывания морпехов во Льгове был подтвержден и тем, что морпехи снимали видео на фоне стелы Льгов.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
В российских СМИ заявили, что в результате ракетной атаки во Льгове якобы погибли три женщины. На улице города зафиксированы прилеты шести ракет — они попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод, где возникли пожары.
Напомним, российские военные обстреливают дома своих же граждан в Курщине. Бойцы РДК объяснили, для чего они это делают.
А бойцы ВСУ установили новогоднюю елку и украсили ее в Курской области.
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