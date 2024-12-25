Атака на Льгов в Курской области – пострадал штаб 810 бригады морской пехоты

Последствия ракетной атаки. Фото: скриншот

В Курской области прогремели мощные взрывы. В Льгове поразили штаб 810 бригады морской пехоты, базировавшийся в самом центре города.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В соцсетях публикуют видео и фото с места обстрела. Пользователи сообщают, что ракета попала по штабу 810 бригады морской пехоты во Льгове.

Последствия ракетного удара. Фото: скриншот

Интересно, что место дислокации ПУ бригады хорошо знали местные жители. Факт пребывания морпехов во Льгове был подтвержден и тем, что морпехи снимали видео на фоне стелы Льгов.

Уведомление о пребывании бригады. Фото: скриншот

Военные снимали видео во Льгове. Фото: скриншот

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

В российских СМИ заявили, что в результате ракетной атаки во Льгове якобы погибли три женщины. На улице города зафиксированы прилеты шести ракет — они попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод, где возникли пожары.

Напомним, российские военные обстреливают дома своих же граждан в Курщине. Бойцы РДК объяснили, для чего они это делают.

А бойцы ВСУ установили новогоднюю елку и украсили ее в Курской области.