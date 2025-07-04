Обстріл Кривого Рогу 4 липня — перші кадри з місця атаки

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

Російські війська 4 липня вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі Дніпропетровської області. Станом на зараз відомо, що постраждало троє осіб.

Про це повідомили у ДСНС та показали наслідки ворожої атаки.

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Обстріл Кривого Рогу 4 липня

Рятувальники розповіли, що внаслідок ворожої атаки постраждало щонайменше троє людей.

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

Крім того, пошкоджена цивільна інфраструктура. Виникла пожежа у будівлі. Вогнеборці загасили вогонь та продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

Нагадаємо, ввечері 4 липня у Кривому Розі лунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу російських безпілотників.

Незадовго стало відомо, що ворог атакував обʼєкт цивільної інфраструктури в місті. Наразі на місці атаки працюють усі рятувальні та комунальні служби.

Крім того, голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів, що росіяни вдарили по Кривому Рогу новою ракетою.