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Головна Армія Удар по Кривому Рогу — з'явились перші кадри атаки

Удар по Кривому Рогу — з'явились перші кадри атаки

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Дата публікації: 4 липня 2025 20:23
Обстріл Кривого Рогу 4 липня — перші кадри з місця атаки
Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

Російські війська 4 липня вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі Дніпропетровської області. Станом на зараз відомо, що постраждало троє осіб.

Про це повідомили у ДСНС та показали наслідки ворожої атаки.

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Обстріл Кривого Рогу 4 липня

Рятувальники розповіли, що внаслідок ворожої атаки постраждало щонайменше троє людей. 

Обстріл Кривого Рогу 4 липня
Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС
Атака на Кривий Ріг 4 липня
Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС
Удар по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС
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Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС
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Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

Крім того, пошкоджена цивільна інфраструктура. Виникла пожежа у будівлі. Вогнеборці загасили вогонь та продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. 

Нагадаємо, ввечері 4 липня у Кривому Розі лунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу російських безпілотників.

Незадовго стало відомо, що ворог атакував обʼєкт цивільної інфраструктури в місті. Наразі на місці атаки працюють усі рятувальні та комунальні служби.

Крім того, голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів, що росіяни вдарили по Кривому Рогу новою ракетою

Кривий Ріг ДСНС обстріли війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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