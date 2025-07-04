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Головна Армія РФ, ймовірно, вдарила по Кривому Рогу новою ракетою, — Вілкул

РФ, ймовірно, вдарила по Кривому Рогу новою ракетою, — Вілкул

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 16:02
Обстріл Кривого Рогу — РФ вдарила по місту новою ракетою "Гром-1е"
Рятувальник працює на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У п’ятницю, 4 липня, Кривий Ріг зазнав комбінованої повітряної атаки, внаслідок якої постраждали щонайменше шестеро людей. Росіяни вдарили по місту новою ракетою.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул в ефірі День.LIVE.

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За словами Вілкула, удар був комбінованим. Спочатку на місто спрямували кілька дронів-камікадзе "Шахед", два з яких влучили в об’єкти цивільної інфраструктури. Приблизно за пів години після першої хвилі відбувся повторний удар — попередньо, з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Голова Ради оборони міста зазначив, що ймовірно, росіянами було застосовано нову ракету "Гром-1е" — гібрид між керованою авіаційною бомбою і ракетою.

Посадовець розповів, що серед поранених — двоє рятувальників ДСНС, які саме ліквідовували наслідки першої атаки, коли сталася друга. У місті триває масштабна пожежа. До гасіння залучено всі резерви рятувальників та комунальних служб, зокрема й Криворізький міськводоканал.

"Тому зараз ДСНС разом з Криворізьким міськводоканалом, який підвозить воду, всі цистерни з Кривого Рогу туди зараз направлені, гасять пожежу. Але локалізація є, але ліквідації ще немає", — додав Вілкул.

Нагадаємо, 4 липня Кривий Ріг зазнав ворожого авіаудару. Обстріл було скоєно близько об 11:38. Російська атака на місто спричинила масштабну пожежу.

Кривий Ріг ДСНС обстріли Олександр Вілкул війна в Україні ракетний удар
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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