Обстрел Кривого Рога - РФ ударила по городу новой ракетой "Гром-1е"

Спасатель работает на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

В пятницу, 4 июля, Кривой Рог подвергся комбинированной воздушной атаке, в результате которой пострадали по меньшей мере шесть человек. Россияне ударили по городу новой ракетой.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в эфире День.LIVE.

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Обстрел Кривого Рога

По словам Вилкула, удар был комбинированным. Сначала на город направили несколько дронов-камикадзе "Шахед", два из которых попали в объекты гражданской инфраструктуры. Примерно через полчаса после первой волны состоялся повторный удар — предварительно, из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области.

Председатель Совета обороны города отметил, что вероятно, россиянами была применена новая ракета "Гром-1е" — гибрид между управляемой авиационной бомбой и ракетой.

Чиновник рассказал, что среди раненых — двое спасателей ГСЧС, которые как раз ликвидировали последствия первой атаки, когда произошла вторая. В городе продолжается масштабный пожар. К тушению привлечены все резервы спасателей и коммунальных служб, в том числе и Криворожский горводоканал.

"Поэтому сейчас ГСЧС вместе с Криворожским горводоканалом, который подвозит воду, все цистерны из Кривого Рога туда сейчас направлены, тушат пожар. Но локализация есть, но ликвидации еще нет", — добавил Вилкул.

Напомним, 4 июля Кривой Рог подвергся вражескому авиаудару. Обстрел был совершен около 11:38. Российская атака на город вызвала масштабный пожар.