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Головна Армія РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу — є поранені

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу — є поранені

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Дата публікації: 4 липня 2025 19:00
Обстріл Кривого Рогу 4 липня — окупанти поранили двох людей
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти ввечері 4 липня атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Загарбники уразили обʼєкт цивільної інфраструктури. 

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

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Обстріл Кривого Рогу 4 липня

За попередньою інформацією, російські окупанти поранили двох людей.

Наразі на місці атаки працюють усі рятувальні та комунальні служби.

"Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій школі, там де й минулого разу — місцеві зрозуміють. Видаватимуться будматеріали, прийматимуться заяви на матеріальну допомогу від міста", — додав Вілкул.

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Допис Вілкула. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Кривому Розі лунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу російських безпілотників.

Крім того, сьогодні Росія завдала удару по Кривому Розі новою ракетою "Гром-1е". Ворог поранив двох рятувальників.

війна Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли Олександр Вілкул
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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