Обстріл Кривого Рогу 4 липня — окупанти поранили двох людей

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу — є поранені
Російські окупанти ввечері 4 липня атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Загарбники уразили обʼєкт цивільної інфраструктури.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
Обстріл Кривого Рогу 4 липня
За попередньою інформацією, російські окупанти поранили двох людей.
Наразі на місці атаки працюють усі рятувальні та комунальні служби.
"Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій школі, там де й минулого разу — місцеві зрозуміють. Видаватимуться будматеріали, прийматимуться заяви на матеріальну допомогу від міста", — додав Вілкул.
Нагадаємо, у Кривому Розі лунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу російських безпілотників.
Крім того, сьогодні Росія завдала удару по Кривому Розі новою ракетою "Гром-1е". Ворог поранив двох рятувальників.
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